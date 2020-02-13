публикация научных статей

Агентство международных исследований оказывает издательские услуги, которые включают полный цикл издания книги (от предварительного расчета стоимости до отправки готовых изданий авторам). Мы публикуем:



Авторские и коллективные монографии Авторские и коллективные монографии

Научно-методических пособия и методические указания Научно-методических пособия и методические указания

Конспекты лекций и периодические издания (журналы и сборники) Конспекты лекций и периодические издания (журналы и сборники)

Сборники статей, материалы и тезисы научных конференций Сборники статей, материалы и тезисы научных конференций

В нашем издательстве мы поможем Вам не только оперативно подготовить книгу к печати, но и так же оперативно опубликовать её. Подготовка макета книги и ее обложки займет 2-3 рабочих дня. Срок публикации составляет 1-3 рабочих дней с момента полного утверждения макета книги и обложки.

У нас можно издать книгу по всем стандартам и требованиям. Наш центр обладает всеми регистрационными документами и поэтому у нас все прозрачно. Наши издания полностью оформлены и зарегистрированы согласно действующим требованиям законодательства РФ! Мы беремся за издательский проект на любой стадии готовности!!!