АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Создаем научную площадку для апробации и обсуждения результатов исследований со своими единомышленниками
Оперативная публикация научных статей
Рассылка печатных изданий в течение 5 раб. дней.
Собственная типография
Низкая стоимость
Проверка и рецензирование
Соблюдение этических норм деятельности
Наша команда
Поддержка 24/7
Соблюдение принципа “Open science”
Публикация научных статей в сборниках Международных и Всероссийских конференций
Преимущества
– Формирование программы конференции
– Рецензирование и редактирование;
– Публикация на сайте в течение 3 раб. дней.
– Рассылка итоговых документов в течение 5 раб. дней
– Размещение в электронной библиотеке elibrary.ru.
По итогам конференции БЕСПЛАТНО
– Программа конференции в электронном формате
– Индивидуальный диплом на каждого автора (в печатном и электронном формате)
– Благодарность научному руководителю (в печатном и электронном формате)
Условия публикации
– Минимальный объем 3 страницы
– Оформление в соответствии с требованиями
– Организационный взнос 100 руб. за страницу
График актуальных научно-практических конференций
Издательские услуги
Агентство международных исследований оказывает издательские услуги, которые включают полный цикл издания книги (от предварительного расчета стоимости до отправки готовых изданий авторам). Мы публикуем:
Авторские и коллективные монографии
Научно-методических пособия и методические указания
Конспекты лекций и периодические издания (журналы и сборники)
Сборники статей, материалы и тезисы научных конференций
В нашем издательстве мы поможем Вам не только оперативно подготовить книгу к печати, но и так же оперативно опубликовать её. Подготовка макета книги и ее обложки займет 2-3 рабочих дня. Срок публикации составляет 1-3 рабочих дней с момента полного утверждения макета книги и обложки.
У нас можно издать книгу по всем стандартам и требованиям. Наш центр обладает всеми регистрационными документами и поэтому у нас все прозрачно. Наши издания полностью оформлены и зарегистрированы согласно действующим требованиям законодательства РФ! Мы беремся за издательский проект на любой стадии готовности!!!
Наши достижения и успехи
9 штатных сотрудников
74 внешних рецензента
6 лет плодотворной работы
800+ изданных книг и сборников
40000+ опубликованных статей
92000+ довольных авторов