АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Создаем научную площадку для апробации и обсуждения результатов исследований со своими единомышленниками


Оперативная публикация научных статей
Электронный вариант на сайте в течение 3 раб. дней.
Рассылка печатных изданий в течение 5 раб. дней.

Собственная типография
Собственная типография с новейшим оборудованием позволяет нам за 1-2 рабочих дня публиковать издания.

Низкая стоимость
Стоимость публикации 100 руб. за страницу. Минимальный объем статьи — 3 страницы формата А4

Проверка и рецензирование
Удостоверение в точности и достоверности изложения, а в необходимых случаях и достижения соблюдения требований

Соблюдение этических норм деятельности
Этика базируется на уважении личных прав автора и прав на интеллектуальную собственность

Наша команда
Мы молоды, энергичны и достаточно компетентны, чтобы выполнить любую задачу.

Поддержка 24/7
Наша команда готова ответить на все ваши вопросы и помочь Вам в любое время дня и ночи

Соблюдение принципа “Open science”
Публикация научных статей в сборниках, которые размещаются на сайте в открытом доступе

Публикация научных статей в сборниках Международных и Всероссийских конференций

Преимущества
– Присвоение изданиям ISBN, индексов УДК, ББК;
– Формирование программы конференции
– Рецензирование и редактирование;
– Публикация на сайте в течение 3 раб. дней.
– Рассылка итоговых документов в течение 5 раб. дней
– Размещение в электронной библиотеке elibrary.ru.
По итогам конференции БЕСПЛАТНО
– Сборник в электронном формате
– Программа конференции в электронном формате
– Индивидуальный диплом на каждого автора (в печатном и электронном формате)
– Благодарность научному руководителю (в печатном и электронном формате)
Условия публикации
– Оригинальность статьи должна быть не менее 60%;
– Минимальный объем 3 страницы
– Оформление в соответствии с требованиями
– Организационный взнос 100 руб. за страницу

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International scientific and practical conference

Science in modern society: regularities and development trends
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Международная научно-практическая конференция

Развитие науки и техники: механизм выбора и реализации приоритетов
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Международная научно-практическая конференция

Межотраслевые исследования как основа развития научной мысли
научная конференция, конференция, международная конференция, всероссийская конференция, СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, Магнитогорск, MNPK-407, АМИ, Агентство международных исследований
Международная научно-практическая конференция

Современные задачи научной работы. Перспективы внедрения инновационных решений

График актуальных научно-практических конференций

Издательские услуги

Агентство международных исследований оказывает издательские услуги, которые включают полный цикл издания книги (от предварительного расчета стоимости до отправки готовых изданий авторам). Мы публикуем:

публикация научных статей
Авторские и коллективные монографии
публикация научных статей
Научно-методических пособия и методические указания
публикация научных статей
Конспекты лекций и периодические издания (журналы и сборники)
публикация научных статей
Сборники статей, материалы и тезисы научных конференций

В нашем издательстве мы поможем Вам не только оперативно подготовить книгу к печати, но и так же оперативно опубликовать её. Подготовка макета книги и ее обложки займет 2-3 рабочих дня. Срок публикации составляет 1-3 рабочих дней с момента полного утверждения макета книги и обложки.
У нас можно издать книгу по всем стандартам и требованиям. Наш центр обладает всеми регистрационными документами и поэтому у нас все прозрачно. Наши издания полностью оформлены и зарегистрированы согласно действующим требованиям законодательства РФ! Мы беремся за издательский проект на любой стадии готовности!!!

Издательские услуги

Издать книгу

Опубликованные книги

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Наши достижения и успехи


9 штатных сотрудников

74 внешних рецензента

6 лет плодотворной работы

800+ изданных книг и сборников

40000+ опубликованных статей

92000+ довольных авторов

Отзывы о нашей деятельности

  • Чингаева Б.К. / 01.03.2021
    Хочу выразить искреннюю признательность и огромную благодарность коллективу АМИ за оперативную и грамотную работу по проведению конференции и изданию сборника. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Очень... »
  • Игорь / 22.02.2021
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    Приятно работать . Понравилось информативность, качество итоговых материалов. Готов к дальнейшему сотрудничеству. С уважением Колосов С.В. »
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    Спасибо огромное за плодотворное сотрудничество. Выражаю огромную благодарность коллегам и единомышленникам. Спасибо за вашу компетентность. »
  • Валентина Переход / 06.08.2022
    Спасибо за сотрудничество команде профессионалов, материалы сборника собраны оперативно! »
  • Баирма / 30.07.2022
    Благодарю за оперативную работу! Все быстро и в срок! »
  • Харченко Леонид Николаевич / 20.07.2022
    Все проведено оперативно и грамотно. Уже получил печатный сборник. Благодарю за вашу работу. Успехов вам во всех начинаниях. »
  • Скурятина Елена Ивановна / 29.06.2022
    Спасибо большое за прекрасно организованную работу! Вы- команда профессионалов!!! »
  • Дубровин Андрей Владимирович / 08.06.2022
    Провели коференцию в сроки. Оперативно отправили книги и сертификаты . Спасибо. »

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